Новые автобусные маршруты появятся в Астане

С 6 октября в Астане начнут ходить новые автобусные экспресс-маршруты №501 и 502, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

Пассажирам обещают быстрые и комфортные поездки, сокращение времени в пути.

Маршрут №501 будет ходить от улицы 150-летия Абая до Международного аэропорта, маршрут 502 - от Железнодорожного вокзала до ЖК "Бағыстан".