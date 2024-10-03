Новые автобусные маршруты появятся в Астане
Сегодня, 21:52
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Сегодня, 21:52Сегодня, 21:52
112Фото: baigenews.kz
С 6 октября в Астане начнут ходить новые автобусные экспресс-маршруты №501 и 502, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.
Пассажирам обещают быстрые и комфортные поездки, сокращение времени в пути.
Маршрут №501 будет ходить от улицы 150-летия Абая до Международного аэропорта, маршрут 502 - от Железнодорожного вокзала до ЖК "Бағыстан".
"Каждый экспресс-маршрут будет обслуживать восемь автобусов с интервалом движения 14-20 минут", - сообщили в компании.
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