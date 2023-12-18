Новые авто и квадроциклы закупили для полицейских в ЗКО

На 2 млрд тенге закупили новые авто и квадроциклы полицейским ЗКО. Всего для улучшения материально-технической базы департамента полиции в этом году выделили 5,7 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Ключи от новых авто торжественно вручили на спецавтобазе департамента полиции области. Аким ЗКО Нариман Турегалиев отметил важность обеспечения общественной безопасности.

"Мы вручаем ключи от новых автомобилей нашим полицейским, которые днем и ночью несут свою нелегкую службу, обеспечивают правопорядок и оберегают покой граждан. Всего в этом году для улучшения материально-технической базы департамента полиции с областного бюджета выделили 5,7 млрд. тенге, в том числе 2,1 млрд. тенге на закуп новых автомобилей. Новый транспорт позволит полицейским более качественно исполнять свои обязанности", — сказал глава региона.

В распоряжение полицейских поступили мощные квадроциклы и автомобили Kia Cerato, оборудованные системой "Кибер Шериф". Система позволяет контролировать скоростной режим в транспортном потоке, выявлять авто представляющие оперативный интерес для полиции, водителей лишенных права управления, а также авто без техосмотра и страхового полиса.

Начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев отметил, что улучшение материально-технической базы позволит полицейским оперативно выявлять нарушителей и предотвращать аварии.

"Автопарк патрульной полиции пополнился на 96 машин. Это, несомненно, поспособствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий. На патрулирование выходят три новых автомашины "Кибер-шериф". В следующем году планируется закупить еще 17 таких авто", – сказал Арман Оразалиев.

Главный полицейский отметил, что в этом году бюджет пополнили от штрафов почти один млрд тенге.