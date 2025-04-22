О новых авиарейсах в Семей и Урджар сообщили в министерстве транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

С 27 апреля авиакомпания "Южное небо" запускает новое направление "Семей – Астана – Семей". Перевозка пассажиров будет осуществляться на самолете Ан-24 (48 мест). До 10 мая рейсы будут выполняться три раза в неделю, а с середины мая их частота увеличится до пяти раз в неделю.

С 1 мая также вводятся рейсы по маршрутам: "Алматы – Семей – Алматы" – три раза в неделю, "Астана – Семей – Астана" – один раз в неделю.

С 1 июня авиакомпания FlyArystan запустит новый маршрут "Шымкент – Семей – Шымкент". Полеты будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. С этой же даты авиакомпания "Скат" начнет выполнять рейсы Алматы – Урджар – Алматы, а также Астана - Урджар - Астана с частотой 6 раз в неделю каждый.