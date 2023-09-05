"Новые 90-ые?": Перестрелка в ночном клубе напугала алматинцев
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В одном из заведений Алматы произошла перестрелка. По словам очевидцев, группа вооруженных людей в масках обстрела посетилей кафе из пистолета Макарова. Одного ранили в живот, другого в ногу, передает BaigeNews.kz.
Напуганные алматинцы обратились с вопросами к автору канала Kozachkov offside.
Данный факт подтвердили в департаменте полиции.
"Данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Бостандыкского района города Алматы. На место преступления выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником ДП города Арыстангани Заппаровым. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления. Один из подозреваемых задержан. Остальные участники будут установлены и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении ведомства.