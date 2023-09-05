"Новые 90-ые?": Перестрелка в ночном клубе напугала алматинцев

В одном из заведений Алматы произошла перестрелка. По словам очевидцев, группа вооруженных людей в масках обстрела посетилей кафе из пистолета Макарова. Одного ранили в живот, другого в ногу, передает BaigeNews.kz.

Напуганные алматинцы обратились с вопросами к автору канала Kozachkov offside.

Данный факт подтвердили в департаменте полиции.