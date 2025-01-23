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Новую жилищную программу "Наурыз жұмыскер" запустили в Казахстане

В рамках инициированного Главой государства Года рабочих профессий правительством принимаются меры поддержки технических специалистов.

Сегодня, 16:24
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24
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Фото: baigenews.kz

В Казахстане объявили о запуске новой жилищной программы для технических специалистов "Наурыз жұмыскер". Она охватит работников сфер промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году в рамках "Наурыз жұмыскер" планируют выдать представителям рабочих профессий порядка 2 440 займов на сумму 72 миллиарда тенге. 

Начало приёма заявок запланировано на 17 марта. "Наурыз жұмыскер" станет частью уже известной жилищной программы "Наурыз".

По условиям программы заём выдается по ставкам 7% (ГЭСВ от 7,1% до 9,6%) для социально-уязвимых категорий граждан и 9% (ГЭСВ от 9,4% до 13%) для всех остальных категорий. Первоначальный взнос – от 10% при приобретении первичного жилья в чистовой отделке, от 20% при приобретении первичного жилья в черновой отделке и вторичного жилья. Максимальная сумма займа – 30 миллионов тенге для регионов и 36 миллионов тенге для Астаны и Алматы.

Также Отбасы банк будет работать с отечественными предприятиями в рамках продукта "Корпоративный", что подразумевает выделение средств предприятиями для кредитования своих сотрудников.  

"2025 год президент страны объявил годом рабочих профессий. Шахтёры, металлурги, каменщики, электромонтеры, литейщики выполняют сложную работу. Эти и многие другие профессии обеспечивают нас базовыми потребностями. Забота о таких специалистах – это забота о благополучии всего общества. Многие из них работают в тяжелых условиях. Решение их жилищного вопроса поможет компенсировать условия труда", — рассказала председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова

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