В Казахстане объявили о запуске новой жилищной программы для технических специалистов "Наурыз жұмыскер". Она охватит работников сфер промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году в рамках "Наурыз жұмыскер" планируют выдать представителям рабочих профессий порядка 2 440 займов на сумму 72 миллиарда тенге.

Начало приёма заявок запланировано на 17 марта. "Наурыз жұмыскер" станет частью уже известной жилищной программы "Наурыз".

По условиям программы заём выдается по ставкам 7% (ГЭСВ от 7,1% до 9,6%) для социально-уязвимых категорий граждан и 9% (ГЭСВ от 9,4% до 13%) для всех остальных категорий. Первоначальный взнос – от 10% при приобретении первичного жилья в чистовой отделке, от 20% при приобретении первичного жилья в черновой отделке и вторичного жилья. Максимальная сумма займа – 30 миллионов тенге для регионов и 36 миллионов тенге для Астаны и Алматы.

Также Отбасы банк будет работать с отечественными предприятиями в рамках продукта "Корпоративный", что подразумевает выделение средств предприятиями для кредитования своих сотрудников.