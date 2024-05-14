Новую визу для иностранцев хотят внедрить в Казахстане
Сегодня, 11:19
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Сегодня, 11:19Сегодня, 11:19
162Фото: Фото: pixabay
Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев на заседании правительства сообщил, что в Казахстане планируется внедрить визу современных кочевников для иностранных туристов, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Совместно с заинтересованными госорганами рассматривается вопрос по внедрению визы современных кочевников, рабочее название - Neo Nomad Visa, для иностранных граждан, предоставляя им право долгосрочного нахождения в стране. Ожидаемый экономический эффект от внедрения данной меры составит свыше 3 млрд тенге ежегодно", - сообщил Ермек Маржикпаев.
По его словам, на сегодня разработан механизм внедрения Neo Nomad Visa и направлен в заинтересованные госорганы.
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