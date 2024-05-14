Новую визу для иностранцев хотят внедрить в Казахстане

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев на заседании правительства сообщил, что в Казахстане планируется внедрить визу современных кочевников для иностранных туристов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Совместно с заинтересованными госорганами рассматривается вопрос по внедрению визы современных кочевников, рабочее название - Neo Nomad Visa, для иностранных граждан, предоставляя им право долгосрочного нахождения в стране. Ожидаемый экономический эффект от внедрения данной меры составит свыше 3 млрд тенге ежегодно", - сообщил Ермек Маржикпаев.

По его словам, на сегодня разработан механизм внедрения Neo Nomad Visa и направлен в заинтересованные госорганы.