Новую улицу открыли в Астане

Фото: акимат Астаны

В Астане открыто движение по улице А62 на участке от улицы А91(Кордай) до трассы Астана – Караганда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Данная улица позволяет обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом "Нурлы жол" и левобережной частью города. Тем самым разгрузятся улицы Нажимеденова, Байтурсынова, часть транзитного транспорта уйдёт с проспектов Кошкарбаева, Аблайхана, улиц Айнаколь, Кобда.

Улица А62 является восьмиполосной. Часть работ по данной улице завершена, открыто движение по четырём полосам. Работы по обустройству оставшихся четырёх полос движения будут продолжены весной.

Ранее было открыто движение по новому мосту Улы дала. Мост по проспекту Улы дала позволяет частично разгрузить проспект Мангилик ел, улицы Байтурсынова, Кошкарбаева, Нажимеденова, район Nova city, аллею "Мынжылдык", повысил доступность нового вокзала "Нурлы жол", жилых массивов Тельман и Промышленный, района гипермаркета METRO.

Ещё один автомобильный мост - по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль - будет открыт в 2023 году. Этот мост позволит обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, проспекта Кошкарбаева, района мечети Хазрет Султан, улиц Нажимеденова, Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем и др.

За последние годы в столице было отремонтировано более 400 улиц, половина из них – в жилых массивах.