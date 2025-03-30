Новую ТЭЦ стоимостью 215 миллиардов тенге строят в Кызылорде
Работы завершены на 70 процентов.
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В Кызылорде активно идет строительство новой ТЭЦ мощностью 240 МВт. Этот проект стоимостью 215 миллиардов тенге должен полностью покрыть потребности региона в электроэнергии, а излишки пойдут в соседние области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.
На данный момент строительство завершено на 70%, инвестор – турецкая компания Akса Energy – уже вложила в проект 137 миллиардов тенге. Также на объект подведён газопровод, на что из областного бюджета было выделено 15 миллиардов тенге.
Ещё один масштабный проект – электростанция на 1100 МВт.
В ближайшие годы в регионе появится еще один крупный энергетический объект. Казахстан и Катар подписали соглашение о строительстве парогазовой электростанции мощностью 1100 МВт. Ее планируют возвести в Сырдарьинском районе на участке площадью 280 гектаров. Стоимость проекта – 800 миллиардов тенге, сдача намечена на 2028 год.
Для обеспечения региона электроэнергией также модернизируют энергосети. В прошлом году в области отремонтировали 741 километр линий электропередачи и 127 подстанций. В 2024 году на обновление еще 130 подстанций и 314 километров электросетей выделено 15 миллиардов тенге.
Как отметил аким области Нурлыбек Налибаев, работа по развитию энергетической инфраструктуры будет продолжена.
"Эти проекты – важный шаг к энергетической независимости нашего региона. Новые мощности обеспечат надежное электроснабжение и создадут условия для экономического роста", – сказал аким.
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