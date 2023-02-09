Новую станцию метро в Алматы начнут строить в 2024 году

Строительство новой - 12 станции алматинского метрополитена начнётся в 2024 году. Это поможет решить часть транспортных проблем города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сейчас власти мегаполиса выкупают у владельцев участки земли, где планируется провести линию метрополитена. Эта работа будет завершена до конца года. А уже в марте проект станции "Калкаман" должен быть одобрен государственной экспертизой.

Алматы сегодня невозможно представить без метрополитена. В сутки им пользуются по меньшей мере 85 тысяч пассажиров. Можно сказать, что метро позволяет избежать транспортного коллапса в крупнейшем городе Казахстана. Полтора года назад проект строительства новых станций в западной части Алматы был пересмотрен. Наурызбайский район стал активно застраиваться, и линию решено было продолжить не по улице Ашимова, а значительно дальше - вдоль проспекта Алатау. Здесь в ближайшем будущем предполагается построить четыре станции. Первая получила название "Калкаман".

"На сегодняшний день от станции "Момышулы" в сторону станции "Калкаман" построена демонтажная камера для монтажа и демонтажа проходческих комплексов. Также пройдено порядка 300 метров перегонных тоннелей. По самой станции ведутся работы по выкупу земельных участков. По завершении выкупа начнется строительство самой станции", - сообщил главный инженер по капитальному строительству КГП "Метрополитен" Максат Сейткулов.

В настоящее время пересмотренный проект по продолжению метрополитена проходит государственную экспертизу. Она должна завершиться уже в марте. А строительные работы предполагается начать в 2024 году. Жители района, где должна пройти ветка, в целом позитивно относятся к тому, что у них скоро появится новая станция подземки.

Но для того, чтобы начать строительные работы, муниципальным властям необходимо выкупить у частных лиц землю, на которой построены домовладения. Работа, как утверждают в акимате, очень сложная, так как владельцы участков должны получить адекватную компенсацию. Оценочная компания работает с каждым индивидуально.

"Там 92 земельных участка. Из них 31 участок уже изъяли на данный момент, 21 на стадии готовности - сейчас мы уже выкупаем. По оставшимся работа ведётся. До конца текущего года мы планируем завершить первый этап", - рассказал заместитель начальника Управления земельных отношений города Алматы Ерлан Жармуханбетов.

Если все пройдет благополучно, то строительство станции "Калкаман" начнётся в следующем году. В эксплуатацию она будет сдана в 2025. Протяженность сектора подземки составит два километра.

Далее предполагается построить ещё три станции. Названий у них пока нет. Ветка пройдет вдоль проспекта Алатау. Первая появится недалеко от акимата Наурызбайского района, вторая - на пересечении с улицей Толе би, а третья – в районе рынка "Барлык". Общая протяжённость ветки составит 5 километров 300 метров.

Что же касается станции "Калкаман", то после ее открытия метро будет способно перевозить 100 тысяч пассажиров в сутки.