У прилетающих в Астану туристов появилась возможность заказать такси до города без посредников и нелегалов, передаёт BaigeNews.kz.

Новая система Taxi Point заработала в международном аэропорту Астаны. Об этом сообщили в акимате города.

Это первый в Казахстане и странах СНГ круглосуточный сервис, позволяющий быстро и безопасно заказать машину по фиксированному тарифу сразу после прилёта. Проект реализовал Центр развития туризма Astana Tourism.

В зонах прилёта аэропорта установили терминалы, через которые можно оформить поездку. Нужно лишь выбрать маршрут, оплатить поездку банковской картой и получить всю информацию о такси: время прибытия, марку, цвет и номер автомобиля, а также контакты водителя.

Сервис поддерживает семь языков: казахский, русский, английский, китайский, испанский, французский и турецкий.

Ранее сообщалось о том, что казахстанцев начали штрафовать за сдачу авто в аренду иностранным таксистам.