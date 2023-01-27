Новую систему субсидирования в сельском хозяйстве разработали в Казахстане

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В Казахстане пересмотрены подходы к государственной поддержке АПК, передаёт BaigeNews.kz. Специальная рабочая группа, в состав которой вошли сельхозтоваропроизводители, представители отраслевых союзов и ассоциаций, Антикоррупционной службы, госорганов, научных организаций, а также парламентарии провела девять заседаний, по итогам которых был разработан компромиссный вариант новой системы субсидирования с сохранением основных контуров действующей правил.

Так, все направления субсидирования по финансовым инструментам остаются прежними:

– инвестиционное субсидирование с нормативами от 15 до 80 процентов в зависимости от направления;

- субсидирование ставки вознаграждения по кредитам и лизингу со снижением ставки для заемщика до шести процентов годовых;

- субсидирование страховых премий. Норматив увеличен с 50 до 80 процентов, что позволит минимизировать все возникающие риски, расширить площади застрахованных посевов, а также увеличить страхование скота и птиц.

- субсидирование страхования гарантирования займов, с размером гарантии до 50 процентов от основного долга, по приоритетным направлениям – до 85 процентов.

Растениеводство

Сохранены направления и нормативы в растениеводстве. Для повышения привлекательности выращивания сахарной свеклы увеличивается норматив субсидирования её производства с 15 до 25 тысяч тенге за тонну.

При этом чтобы исключить коррупционные риски и упростить администрирование отменяются переводные заявки. Процедура согласования постановлений акиматов по направлениям и нормативам субсидирования сельхозкультур, минеральных удобрений, пестицидов заменяется процедурой предоставления предлагаемых объемов субсидирования в министерство в электронном формате, также будет внедрена информационная система отслеживания передвижения семян.

Животноводство

В животноводстве при приобретении племенного поголовья все действующие нормативы субсидирования остаются без изменений, за исключением свиноводства. Норматив возмещения за голову свиноматки составит 50 процентов от стоимости, но не более 100 тысяч тенге на одну голову вместо ранее действующих 140 тысяч тенге.

В сфере селекционно-племенной работы отменяется только субсидирование аренды быков и баранов-производителей из-за высоких коррупционных рисков.

Товарно-специфические субсидии остаются прежними. При этом отменяются:

- субсидирование мяса индейки и водоплавающей птицы, поскольку они не относятся к социально-значимым продовольственным товарам;

- субсидирование услуг по искусственному осеменению, оказанных дистрибьюторными центрами кооперативам, не имеющим собственного маточного поголовья;

- перечисление субсидий на специальный счет финансового института в банке второго уровня при импорте племенного скота.

По яичному птицеводству норматив остается три тенге за яйцо. При этом предельные цены реализации яиц первой категории устанавливаются на основе меморандумов, заключенных с акиматами.

Нормативы субсидирования по сдаче бычков и баранчиков на откорм и мясокомбинаты остаются неизменными. Однако отменяется норма перемещения для хозяйств, которые перемещают скот на собственные откормочные площадки.

По субсидированию кормов нормативы и критерии получения субсидий утверждаются постановлением акиматов на основе рекомендаций научных организаций.

Переработка

В субсидировании стоимости сырья, закупленного для производства продукции глубокой переработки отменено субсидирование стоимости пшеницы для выработки клейковины и биоэтанола, так как товары не относятся к социально-значимым.

При этом, субсидии будут выплачивать не за произведенные товары, а по факту реализации готовой продукции, что будет подтверждаться электронными счетами-фактурами из информационной системы субсидирования. Изменения обеспечат максимально открытый, справедливый и честный порядок выделения финансирования.

Инвестсубсидирование

Систематизированы все виды и направления в инвестиционном субсидировании. Сохраняется субсидирование строительно-монтажных работ с обязательным требованием о включении в группу специалистов по осмотру построенных объектов работников областных управлений строительства и архитектуры.

При этом отменяется субсидирование стоимости вагончиков для строительства искусственных водоемов для сбора талых вод, также исключается возможность получения инвестсубсидий авансом, за исключением дочерних и зависимых компаний АО "НУХ "Байтерек" и банков второго уровня, из-за высокого уровня коррупционных рисков и сложности администрирования.

При строительстве скважин и колодцев для обводнения пастбищ будет субсидироваться только стоимость материалов и услуг по бурению. При этом отменяется субсидирование стоимости оборудования, поскольку его рыночная стоимость в десятки раз разнится в зависимости от страны производителя. Поэтому за счет поставки дешевого оборудования поставщики услуг незаконно присваивали бюджетные средства.

Для развития отечественного машиностроения установлен норматив субсидирования стоимости импортной техники не имеющей локализации в Казахстане, на уровне 25 процентов, а имеющих локализацию снизить до 15 процентов.

Повышаются нормативы субсидирования специальной семеноводческой техники до 80 процентов, свекловичной и оросительной - до 50 процентов.

Встречные обязательства

Вводятся встречные обязательства для получателей субсидий. Реализация произведенной продукции будет проводиться через информационную систему МТИ по рыночным ценам в соответствии с меморандумами заключенными с акиматами (для субъектов АПК, получивших субсидии на сумму равную или превышающую 3000 МРП).

Таким образом, ключевыми моментами новых правил субсидирования являются повышение эффективности и результативности господдержки, усиление контроля за выполнением встречных обязательств, максимальное исключение коррупционных рисков и упрощение процедуры получения субсидий за счет цифровизации.