Новую швейную фабрику показали Токаеву в Туркестанской области
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Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой швейной фабрики ТОО "JNRAY GROUP", запущенной в этом году в Ордабасинском районе Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
На открытие предприятия площадью 6 тысяч квадратных метров была выделена финансовая поддержка в размере 1,4 млрд тенге в рамках государственной программы индустриализации.
Глава государства проинформирован о том, что на фабрике шьют одежду, постельное белье и спецодежду. Сегодня здесь трудится 300 человек. В перспективе планируется увеличить ассортимент продукции и довести количество работников до 500 человек. Необходимое сырье поставляется из соседних Узбекистана и Кыргызстана.
Президент осмотрел швейную фабрику и ознакомился с образцами готовой продукции.
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