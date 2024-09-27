  • 27 Сентября, 20:48
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Новую швейную фабрику показали Токаеву в Туркестанской области

Сегодня, 19:24
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 19:24
Сегодня, 19:24
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Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой швейной фабрики ТОО "JNRAY GROUP", запущенной в этом году в Ордабасинском районе Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На открытие предприятия площадью 6 тысяч квадратных метров была выделена финансовая поддержка в размере 1,4 млрд тенге в рамках государственной программы индустриализации.

Глава государства проинформирован о том, что на фабрике шьют одежду, постельное белье и спецодежду. Сегодня здесь трудится 300 человек. В перспективе планируется увеличить ассортимент продукции и довести количество работников до 500 человек. Необходимое сырье поставляется из соседних Узбекистана и Кыргызстана.

Президент осмотрел швейную фабрику и ознакомился с образцами готовой продукции.

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