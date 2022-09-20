Новую школу за 600 миллионов признали аварийной в Туркестанской области

Фото: Кадр из видео

Новая школа в селе Ондирис Туркестанской области покрылась трещинами. Учебное заведение на 250 мест сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

На её строительство из бюджета потратили 619 миллионов тенге. Такой подарок преподнесли сельчанам к 30-летию Независимости. Ленту на открытии перерезал аким района. Но с тех пор в здании не провели ни одного урока. Дети вынуждены ездить в другую школу в шести километрах от села.

"Здание школы ремонтируют уже в пятый или шестой раз. Начали со столовой. Всё перекопали, залили грунт, но никакого толка. Стены и потолки пробовали заштукатурить, но это не помогло. Стены всё равно трескаются", - рассказал местный житель Галымжан Жангашев.

Объект принимало областное управление строительства, ссылаясь на экспертное заключение о пригодности для эксплуатации. Теперь чиновники обещают назначить повторную экспертизу.