В ходе рабочей поездки в Костанайскую область премьер-министр Олжас Бектенов осмотрел новую школу, впервые построенную в Аркалыке за период независимости. "Комфортная школа" возведена по поручению Главы государства и введена в эксплуатацию в конце прошлого года. Здание рассчитано на 300 мест, передаёт BaigeNews.kz.

По поручению Президента в отдалённых регионах Костанайской области реализуются инфраструктурные проекты, в том числе строительство среднеобразовательных учреждений.

"Если говорить об Аркалыке, то на сегодня там действует 25 организаций дошкольного образования. В прошлом году открыли детсад на 140 мест. Действует 12 школ, одна из которых "Комфортная школа", она введена в ноябре прошлого года. Эта школа отвечает всем мировым стандартам. Кстати, все наши комфортные школы - 6 школ, работают на государственном языке", — сообщила руководитель Управления образования акимата Костанайской области Айман Ибраева.

Директор средней школы №7 Актоты Кисикова отметила, что запуск объекта не только улучшил условия обучения, но и помог решить проблему нехватки ученических мест в городе. На сегодня в школе обучаются 316 детей, включая 42 первоклассников, средняя наполняемость классов - 17-18 человек. Всего сформировано 19 класс-комплектов. Образовательный процесс организован в две смены. Школа укомплектована мебелью и оборудованием на 100%.

"В школе оборудованы кабинеты робототехники, цифровые лаборатории и мастерские для практических занятий. Даже для начальных классов предусмотрены зоны для внеурочной деятельности с современным оборудованием", — рассказала она.

В коллективе работают 38 педагогов. Более половины преподавателей обладают квалификационными категориями, включая педагогов-мастеров, модераторов, экспертов и исследователей.