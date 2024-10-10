Новую процедуру при сдаче экзамена на права вводят в Казахстане

Госкорпорация "Правительство для граждан" внедряет новую процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права. Теперь кандидату необходимо будет пройти двухфакторную аутентификацию, передаёт BaigeNews.kz.

Это метод идентификации человека, при котором нужно двумя разными способами подтвердить личность. Первый - с помощью SMS, второй – биометрическая идентификация.

Перед началом тестирования необходимо будет авторизоваться с помощью ЭЦП. После этого услугополучателю поступит сообщение с

номера 1414 с запросом на доступ к персональным данным. SMS будет направлена на активный номер телефона, зарегистрированный в личном

кабинете портала электронного правительства.

После успешной авторизации, кандидат в водители должен будет пройти биометрическую идентификацию.

"Каждый день мошенники изобретают новые способы обмана. Нашими сотрудниками проводится большая работа по раскрытию нарушений. Кроме того, госкорпорация на постоянной основе ведёт работу по усовершенствованию сервисов. Уверен, что двухфакторная аутентификация поможет снизить количество нарушений на экзаменах. При этом, персональные данные услугополучателя будут надёжно защищены", - подчеркнул председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Нововведение начнёт действовать с 11 октября, но пока только в Астане.

Во всех спецЦОНах страны процесс внедрения двухфакторной аутентификации планируют завершить до конца года.