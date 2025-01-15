На лавиноопасных участках Восточно-Казахстанской области проведено испытание новой противолавинной системы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В Восточно-Казахстанской области на пяти лавиноопасных участках вдоль автодороги "г. Оскемен – с. Самар" (95-102 км), было успешно проведено испытание новой противолавинной системы "Daisybell". Мероприятие было организовано с использованием вертолета АО "Казавиаспас" МЧС.

"В горных районах Республики Казахстан насчитывается 619 лавиноопасных участков. Каждый год специалисты проводят до 150 профилактических спусков снежных масс для предупреждения самопроизвольных лавин. На опасных участках г. Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей уже проведено 26 профилактических спусков, с общим объемом более 14 тыс.м³ снега", — отметил руководитель ГУ "Казселезащита" МЧС РК Ерболат Садырбаев.

В настоящее время, для эффективного контроля лавиноопасной ситуации, на территории Восточно-Казахстанской области работают 20 снегомерно-лавинных маршрутов, на которых установлено 160 снегомерных реек. Специалисты проводят регулярные профилактические мероприятия и мониторинг снеголавинной обстановки.

"Новые технологии и противолавинные системы, такие как "Daisybell", будут применяться в профилактических работах на постоянной основе, что позволит значительно повысить безопасность в горных районах и предотвратить угрозу лавинных катастроф", — добавил Ерболат Садырбаев.

Напомним, более 2 тысяч кубометров лавин сошло в ВКО.