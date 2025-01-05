В ходе рабочей поездки в Алматы министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов посетил филиал "Казселезащиты" и осмотрел ряд объектов, включая центральный диспетчерский пункт,состояние автомобильной и спецтехники. Глава ведомства также провёл аэровизуальный облёт для мониторинга и оценки лавинной обстановки. Особое внимание было уделено новому оборудованию, установленному для профилактики снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz.

Чингису Аринову презентовали мобильную противолавинную систему DaisyBell. Установка представляет собой металлический конус, который крепится с помощью троса к вертолету. Принцип работы устройства заключается в дистанционном инициировании подрыва азото-водородной смеси в конусе, что позволяет эффективно провоцировать спуск снежной лавины и предотвратить более серьёзные последствия.

Противолавинная система DaisyBell успешно используется в европейских странах, включая Россию, и проходит испытания в Казахстане, чтобы оценить её работу в местных климатических условиях.

В рамках аэровизуального облёта на вертолёте АО "Казависпас" система прошла испытания с профилактическими спусками снежных лавин на лавиноопасных участках бассейнов рек Большая и Малая Алматинка. Министр отметил необходимость применения новых технологий в профилактических работах в период лавиноопасности и дал соответствующие поручения.

В стране насчитывается 619 лавиноопасных участков, из которых 165 расположены в Алматы. В зимнем сезоне 2024-2025 годов уже произведено 15 профилактических спусков с общим объёмом около 6665 кубометров снега.

По прогнозам РГП "Казгидромет" в январе и феврале на большей части горной территории ожидаются повышенные температуры и обильные осадки, что приведёт к нестабильному состоянию снежного покрова и увеличит вероятность лавиноопасных событий.