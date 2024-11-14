Новую программу воспитательной работы в школах обсудили в Акорде

Под председательством госсоветника Ерлана Карина состоялось совещание с представителями госорганов и членами рабочей группы по разработке программы воспитательной работы "Біртұтас тәрбие", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Программа подготовлена по поручению Главы государства, данному на третьем заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс". Её внедрение в организациях образования началось с 1 сентября.

Государственный советник отметил, что организация воспитательной работы - это сложный и ответственный процесс, который требует комплексного подхода как от школы, так и от родителей. Программа направлена на укоренение и развитие ценностей патриотизма, ответственности, трудолюбия, солидарности, созидания и новаторства у подрастающего поколения.

В завершение Ерлан Карин дал поручения по дальнейшей эффективной реализации и продвижению программы воспитательной работы во всех организациях образования.