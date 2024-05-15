Новую продовольственную корзину в Казахстане предлагает разработать депутат

Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил, что в Казахстане нужно пересмотреть базовые стандарты потребления и социальной защиты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Коль величина прожиточного минимума служит основой для установления государственной базовой пенсионной выплаты, государственных социальных пособий по инвалидности и случаю потери кормильца, пособий воспитывающим детей с инвалидностью и назначаемых лицам, осуществляющим уход, то методика определения величины прожиточного минимума должна отвечать базовому стандарту качества жизни", - отметил депутат в своём запросе на имя заместителя премьер-министра.

Указал он и на необходимость расширить список продуктов, включенных в продовольственную корзину.

"Продовольственная корзина включает 43 наименования продуктов питания, которые обеспечивают суточную энергетическую ценность в 2 175 ккал. Считаем неприемлемым снижение количества продуктов питания до 43, так как в приказе министра национальной экономики определены 64 наименования продуктов питания. Мы и это количество считаем очень скудным, количественный и качественный состав не отвечает международным стандартам, а также культурному и традиционному рациону народа Казахстана и несёт угрозу здоровью наших граждан. Так как из-за постоянного недоедания возникают множества болезней", - заявил депутат.

В пример он привел развитые страны. Во Франции, по его данным, в список включены более 500 наименований, включая походы в ресторан.