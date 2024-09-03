Новую практику расторжения договоров с владельцами сельхозземель хотят ввести в Казахстане
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Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на заседании правительства рассказал о планах по пересмотру формата работы комисси по изъятию земель, передаёт BaigeNews.kz.
"Для эффективного управления земельными ресурсами деятельность Комиссии по изъятию полностью переформатирована и теперь ее основными функциями будет усиление контроля за рациональным использованием земли и по контролю за перераспределением возвращенных земель сельхозназначения... В тоже время будет проработан вопрос внедрения практики расторжения договоров у недобросовестных лиц в одностороннем порядке. Здесь, важно отметить, что действия, проводимые Комитетом по управлению земельными ресурсами и его территориальными подразделениями по возврату земель, не противоречат действующему законодательству", - сказал Серик Жумангарин.
Он напомнил, что за 2022-2023 годы в госсобственность возвращено 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель, из которых 4,3 млн га запустили оборот. На текущий год план по возврату составляет 2 млн га сельхозземель, возвращено 1,3 млн га.
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