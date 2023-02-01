Новую партию намерены создать в Казахстане

Подробности сообщили в министерстве юстиции.

Интернациональную демократическую партию "Народный Конгресс Казахстана" намерены создать активисты в Казахстане. Уведомление об этом поступило в Минюст РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии со статьей 6 Закона "О политических партиях" партия создается по инициативе группы граждан численностью не менее 700 человек, регистрация политических партий осуществляется министерством юстиции. Регистрирующий орган в день получения уведомления и документов выдаёт уполномоченному лицу организационного комитета документ, подтверждающий их представление", - пояснили процедуру в Минюсте.

В соответствии со статьей 12 Закона "О политических партиях" на госорганы возложена функция по проверке представленных списков на их достоверность.

"По итогам проверки министерством юстиции в тот же день, 31 января, выдано подтверждение о представлении документов Интернациональной демократической партии "Народный Конгресс Казахстана". Не позднее трёх месяцев со дня получения подтверждения оргкомитет должен провести учредительный съезд. Затем вести работу по приёму членов в партию. Их должно быть не менее пяти тысяч. Документы на регистрацию партии должны быть представлены не позднее четырёх месяцев со дня проведения учредительного съезда", - уточнили в ведомстве.

По состоянию на 1 февраля 2023 года в министерстве юстиции отсутствуют заявления о регистрации политических партий.

Пока в стране зарегистрировано семь политических партий: