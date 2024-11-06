Новую модель оценки системы качества первичной медико-санитарной помощи внедрят в Казахстане

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова министр здравоохранения Акмарал Альназарова доложила о принимаемых в стране мерах по поддержке людей с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.

Министр отметила, что до конца текущего года запланировано открытие шести реабилитационных центров, в 2025 году трех центров раннего вмешательства.



За последние 5 лет структура инвалидности взрослого населения остается неизменной. На первом месте находятся болезни системы кровообращения, на втором – злокачественные новообразования, на третьем – психические заболевания.

"В целях ранней диагностики и профилактики осложнений хронических неинфекционных заболеваний, ежегодно на уровне ПМСП 3,4 млн взрослого населения охватываются скринингами на болезни системы кровообращения, сахарный диабет, онкологию. Данные пациенты обеспечиваются динамическим наблюдением и бесплатными амбулаторными лекарственными средствами", - сказала Акмарал Альназарова.

Согласно озвученным данным, в стране функционируют 83 инсультных и 48 центров коронарографии, для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Медицинскую реабилитацию взрослым оказывают по семи профилям: кардиология, кардиохирургия, невропатология, нейрохирургия, травматология, ортопедия и с 2024 года злокачественные новообразования. За последние 3 года в 2 раза увеличено количество реабилитационных коек, до 8 тысяч в 772 организациях здравоохранения.



Стандарты оказания реабилитационной помощи и минимальных требований оснащения пересмотрены для повышения требований к поставщикам услуг.



С 2025 года вводится новая модель оценки системы качества первичной медико-санитарной помощи по раннему выявлению и профилактике осложнений хронических неинфекционных заболеваний, что позволит снизить инвалидизацию, отметила министр.