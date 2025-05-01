Китайская компания Alibaba выпустила новую линейку ИИ-моделей Qwen3, которые можно свободно использовать по всему миру. Это уже третье поколение моделей, и теперь они стали ещё умнее и гибче, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Главная особенность Qwen3 — способность переключаться между двумя режимами работы. Если задача сложная — например, решить математическую задачу, написать код или сделать логический вывод — модель включает режим "мышления". Если задача проще, модель реагирует быстро и без лишних вычислений.

В серии — восемь моделей: шесть компактных, которые подойдут для смартфонов, "умных" очков, роботов и других устройств, и две мощные модели с архитектурой MoE (Mixture of Experts) — она позволяет ИИ "подключать" нужных экспертов внутри системы в зависимости от задачи.

Все модели с открытым кодом — это значит, что разработчики по всему миру могут использовать их бесплатно и создавать на их основе свои собственные решения.

Семейство Qwen пользуется большой популярностью: его модели уже загрузили более 300 миллионов раз. В целом, по данным Alibaba, в Китае уже работает около 200 моделей генеративного ИИ, и ими пользуются более 600 миллионов человек.