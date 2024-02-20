Новую методику расчёта инфляции опробуют в Казахстане

Бюро национальной статистики пилотирует новую методику расчёта инфляции. Об этом стало известно на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передаёт BaigeNews.kz.

В виде альтернативных источников ценовых данных на товары и услуги будут использовать данные фискальных чеков.

"В следующем месяце мы завершим доработку новой методологии. В апреле будут внесены изменения в программный комплекс в соответствии с доработанной методикой, и в мае планируем начать пилотный проект по расчету индекса потребительских цен. С начала следующего года перейдем на новую методику расчёта инфляции", – сообщил глава Бюро нацстатистики Максат Турлубаев.

Для расчёта инфляции бюро проводит мониторинг цен по 508 позициям товаров и услуг на ежемесячной основе. Путём обхода торговых центров, рынков, магазинов у дома, социальных магазинов (более 12 тысяч отслеживаемых объектов) специалист-регистратор фиксирует цены в специально созданном мобильном приложении.

Использование данных фискальных операторов позволит расширить обследуемые объекты и иметь более детализированную информацию по ценам.

Серик Жумангарин одобрил активное продвижение Бюро в этом вопросе, отметив необходимость проведения анализа данных за 2023 год по новой методике и после представить данные, полученные обоими методами, для понимания степени отклонений.

"Данные, отражающиеся в фискальных чеках, выдаваемых на кассе магазинов, могут разниться по одному и тому же виду товара. Может использоваться запись хлеб 1-го сорта либо хлеб-кирпич І сорта. Вместе с министерством финансов мы с прошлого года ведём работу по упорядочиванию товаров в классификаторе. В этих целях разрабатывается Национальный каталог товаров", – разъяснил директор департамента статистики цен Куанышбек Жакыпбекулы.

В разработке методики расчёта на основе данных операторов фискальных данных консультационные услуги оказывали эксперты Международного валютного фонда. Европейские страны - Бельгия, Швеция, Швейцария, активно используют этот источник для расчета ИПЦ.