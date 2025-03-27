С 28 марта 2025 года в массовое обращение поступают новые банкноты, дизайн которых вдохновлен "Сакским стилем" - истинным символом казахского орнамента и культурного наследия страны, передаёт BaigeNews.kz. Эти купюры отражают путь Казахстана от уникальной культуры кочевников до современного государства.

Купюры старого образца номиналом 1000 тенге не нуждаются в замене сразу. Они будут изыматься постепенно, в течение двух лет, а до 27 марта 2027 года старые и новые банкноты можно будет использовать параллельно.