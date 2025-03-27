  • 27 Марта, 19:10
  • BAIGENEWS

Новую купюру 1000 тенге выпустили в Нацбанке

До 27 марта 2027 года старые и новые банкноты можно будет использовать параллельно.

Сегодня, 17:48
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Новую купюру 1000 тенге выпустили в Нацбанке Сегодня, 17:48
Сегодня, 17:48
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С 28 марта 2025 года в массовое обращение поступают новые банкноты, дизайн которых вдохновлен "Сакским стилем" - истинным символом казахского орнамента и культурного наследия страны, передаёт BaigeNews.kz. Эти купюры отражают путь Казахстана от уникальной культуры кочевников до современного государства.

Купюры старого образца номиналом 1000 тенге не нуждаются в замене сразу. Они будут изыматься постепенно, в течение двух лет, а до 27 марта 2027 года старые и новые банкноты можно будет использовать параллельно.

"Банкноты нового образца и банкноты старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета", - говорится в сообщении Нацбанка.

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