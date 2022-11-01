Новую концепцию развития образования "от детского сада до университета" утвердили в Казахстане

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На заседании правительства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова утвердили Концепцию развития образования на 2022-2026 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Рrimeminister.kz.

По словам министр просвещения Асхата Аймагамбетова, концепция содержит целый ряд мероприятий по комплексному улучшению качества образования. В частности, продолжится работа по внедрению новой модели дошкольного воспитания "обучение через игру", открытию детских садов и центров, переподготовке и повышению квалификации воспитателей.

Школьные программы по отдельным предметам будут усовершенствованы. При этом школам будет поэтапно предоставлена большая академическая автономия. Планируется также проведение работы по признанию результатов итоговой оценки в школах на международном уровне. В рамках цифровизации учебного процесса будет реализован ряд проектов: "Цифровой учитель", преподавание отдельных предметов в малокомплектных школах онлайн и автономные цифровые учебники (мобильное приложение).

Кроме того, продолжится работа по цифровизации услуг в образовании, устранению нехватки ученических мест, поддержке детей с особыми образовательными потребностями, внедрению новых факультативных предметов и открытию дополнительных секций в школах, развитию технического и профессионального образования и так далее.

С докладами по данной теме выступили также министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Заслушав выступающих, премьер подчеркнул, что представленный проект Концепции направлен на обеспечение доступности качественного образования на всех его уровнях —от детского сада до университета.

"В документе поставлены достаточно амбициозные целевые индикаторы. К 2026 году абсолютно все дошкольные организации внедрят международные инструменты оценки качества воспитания и обучения. Родители смогут выбирать места в любой дошкольной организации по принципу подушевого финансирования. Предусмотрены также мероприятия по реализации Индекса и интерактивной Карты благополучия детей", — сказал Алихан Смаилов.

Он напомнил, что в целях создания в школах комфортной и безопасной среды по поручению главы государства разрабатывается ннациональный проект "Комфортная школа". Для развития малокомплектных учебных заведений внедряются проекты "Мобильный учитель", "Шефство сильных школ над школами с низкой результативностью" и "Қамқор жанұя".

Кроме того, к 2025 году запланировано строительство школ на 840 тысяч мест по новым строительным стандартам.

"Все планы концепции в конечном итоге должны обеспечивать качественное и всестороннее развитие наших детей. Поэтому особое внимание следует обратить на внедрение признанных инструментов оценки результатов развития детей", — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, для обучения молодежи навыкам предпринимательства при колледжах, в том числе сельских, будут созданы малые инновационные предприятия, что позволит 75 процентам выпускников трудоустраиваться сразу по окончании обучения. Вместе с тем ведущие вузы трансформируются в исследовательские университеты и увеличится число филиалов авторитетных зарубежных университетов в РК.

Также к 2026 году в два раза вырастет размер стипендий бакалавров, а магистрантов и докторантов к более чем в 1,5 раза.

Алихан Смаилов добавил, что реализация запланированных мер позволит повысить показатели Казахстана в международных образовательных рейтингах и качество обучения в целом.

После утверждения представленной концепции посредством голосования премьер-министр поручил министерствам просвещения, науки и высшего образования совместно с заинтересованными госорганами и акиматами обеспечить своевременное исполнение её мероприятий, а также принять меры по синхронизации концепции с нацпроектом "Образованная нация "Білімді ұлт" и проектом "Комфортная школа".

Министерству цифрового развития поручено принять меры по обеспечению организаций образования качественным доступом к Интернету.