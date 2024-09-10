Новую кемпинг-зону открыли в горах Алматы
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Очередная кемпинг-зона расположена на поляне Альпинград, на высоте 3450 метров над уровнем моря, передаёт BaigeNews. Альпинград окружен известными среди любителей активного отдыха вершинами Амангельды, Маншук Маметовой, Пионер, 28 героев-панфиловцев, что делает его идеальным местом для привала.
Кемпинг-зона оснащена всем необходимым для комфортного отдыха - здесь оборудованы просторные площадки для палаток, крытые столы и скамейки, уютная беседка. Кроме того, зона оснащена солнечными панелями, позволяющими заряжать электронные устройства и гаджеты, что особенно важно для туристов, проводящих длительное время в горах. В беседке также установлен сигнальный маячок, обеспечивающий дополнительную безопасность посетителей.
Как сообщили в городском управлении туризма, до конца года в Алматы планируется открытие еще двух кемпинг-зон – на поляне "Терра" и у озера Титова.
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