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  • BAIGENEWS

Новую кемпинг-зону открыли в горах Алматы

Сегодня, 09:53
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Новую кемпинг-зону открыли в горах Алматы Сегодня, 09:53
Сегодня, 09:53
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Очередная кемпинг-зона расположена на поляне Альпинград, на высоте 3450 метров над уровнем моря, передаёт BaigeNews. Альпинград окружен известными среди любителей активного отдыха вершинами Амангельды, Маншук Маметовой, Пионер, 28 героев-панфиловцев, что делает его идеальным местом для привала.


Кемпинг-зона оснащена всем необходимым для комфортного отдыха - здесь оборудованы просторные площадки для палаток, крытые столы и скамейки, уютная беседка. Кроме того, зона оснащена солнечными панелями, позволяющими заряжать электронные устройства и гаджеты, что особенно важно для туристов, проводящих длительное время в горах. В беседке также установлен сигнальный маячок, обеспечивающий дополнительную безопасность посетителей.


Как сообщили в городском управлении туризма, до конца года в Алматы планируется открытие еще двух кемпинг-зон – на поляне "Терра" и у озера Титова.

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