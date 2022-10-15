Новую ипотечную программу хотят запустить в Казахстане

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В Казахстане планируется субсидировать за счёт госсредств часть ставки вознаграждения по ипотечным займам, выдаваемых гражданам банками второго уровня, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующие изменения предлагается внести в правила предоставления субсидий. Проект приказа министра нацэкономики опубликован на портале "Открытые НПА". Его обсуждение продлится до 27 октября.

Согласно предлагаемым изменениям, срок кредитования по ипотеке составит до 240 месяцев, первоначальный взнос - не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья. Заём будет выдаваться только на покупку первичного жилья.

Максимальная сумма займа, подлежащего субсидированию, составит для Нур-Султан и Алматы – до 35 миллионов тенге; Актау, Атырау и Шымкента – до 25 миллионов тенге; Караганды – до 20 миллионов тенге; других регионов - до 15 миллионов тенге включительно.

Максимальный срок субсидирования - не более 10 лет. Субсидии возмещаются до 7% годовых от ставки вознаграждения банка, которая должна быть выше базовой ставки Нацбанка не более чем на 5%.