Новую фотосессию Димаша Кудайбергена обсуждают в Сети

Фанаты всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена в соцсетях обсуждают свежую фотосессию своего кумира, передаёт BaigeNews.kz.

На радость поклонницам Димаш выложил в своём Instagram снимки из фотосессии в Китае.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

"Как у вас дела?", — подписал фото певец.

Пост Димаша всего за несколько часов набрал больше 20 тысяч лайков.

"Всё прекрасно. Во время каждой поездки в Китай вы дарите нам новую фотосессию. Этот раз не стал исключением. У Dears агентура работает на высшем уровне. Мы ещё вчера все увидели и рассмотрели", — пишут фанаты.

"Мне очень нравятся китайские фотосессии, всё очень стильно и красиво", — отмечают другие.

"Взрослый красивый мужчина! Это не тот пацан, что на Сингере был 22-летний! В мире уважаемый и авторитетный человек" Гордимся, любим!", — гласит ещё один комментарий.

"Ты очень фотогеничный! Чего там скрывать, даже пойманный врасплох, не готовый к фотосессии, без макияжа и простой домашней одежде, ты великолепно получаешься на фото. Самое удивительное, что твоя внешность привлекает девушек разных национальностей, разной этнической принадлежности и даже разных рас!", — считают фанатки.

Некоторые поклонницы попросили артиста в следующий раз не пользоваться "фотошопом" и показать свои фото без ретуши.

"Если бы Вы только знали и верили, насколько красивы без всей этой ретуши и обработки, фотошопа! Тёплый, живой, настоящий... Несовершенное Совершенство! Правда, единственное, что нельзя изменить ни одним из приёмов обработки фото - это выражение Ваших глаз - глубокое, когда омутное, когда небесное, когда глядящее сквозь века... И слава Господу за это. Не сердитесь, Солнце, я любя", — высказалась одна из подписчиц певца.

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