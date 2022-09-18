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Новую форму получат футболисты казахстанских сборных
Казахстанская федерация футбола заключила соглашение с УЕФА, благодаря которому для сборных команд страны разработают новую экипировку, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Будет создан индивидуальный дизайн экипировки, представляющий национальную идентичность.
Линейки игровой формы будут доступны и для фанатов. Каждый болельщик будет иметь возможность приобрести эксклюзивную форму сборных в фан-шопах, а также разработанные мерчи уникального дизайна.
Новые комплекты игровой формы для национальных сборных будут представлены совместно с итальянской компанией "Errea Sport".
Вся экипировка будет сертифицирована по стандарту "100 OEKO-TEX", который устанавливает чрезвычайно строгие ограничения на вещества, вредные для здоровья.
Игровая форма будет представлена в трех комплектах: домашняя, гостевая и резервная. Дизайн экипировки будет разрабатываться с привлечением казахстанских дизайнеров в сотрудничестве со специалистами Errea.
В рамках подписания данного соглашения в столицу Казахстана прибыл советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент. Совместно с представителем ФИФА, директором по Европейским национальным ассоциациям, Эльханом Мамадовым он станет гостем Конференции Казахстанской федерации футбола, которая состоится 19 сентября.
"Мы благодарны КФФ за вступление в программу Kit Assiatance Scheme, тем самым поддержав программу УЕФА и сотрудничество с партнерами. Уверен, данное решение пойдет лишь на пользу имиджу казахстанского футбола. У вас есть уникальная возможность разработать собственный дизайн, передающий идентичность казахского народа, а также запустить собственный фан-шоп. УЕФА готов всесторонне поддержать данное решение", – отметил советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент.
Генеральный секретарь Казахстанской футбольной федерации Олжас Абраев отметил, что в преддверии Конференции, проведён ряд ключевых встреч с коллегами из ФИФА и УЕФА.
"Сегодня мы стали участниками очередной программы УЕФА, которая имеет важное значение для имиджа сборных Казахстана. Мы благодарим коллег за поддержку", - сказал Олжас Абраев.
Добавим, что новая футбольная экипировка будет использоваться с сезона 2023 года.
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