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  • Новую форму для сборных команд по футболу презентовали в Казахстане
kff.kz Сегодня, 20:51
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Сегодня, 20:51
129
Фото: kff.kz

Новую форму для сборных команд по футболу презентовали в Казахстане

Казахстанская федерация футбола представила новые комплекты игровой формы национальной сборной, произведённые при содействии УЕФА в рамках программы поддержки по экипировке, передаёт BaigeNews.kz.

В прошлом году КФФ и УЕФА заключили соглашение по созданию и обеспечению новой футбольной экипировкой сборных команд. Документ предусматривает возможность создания индивидуального дизайна формы, представляющего национальную идентичность.

Вся экипировка сертифицирована по стандарту "100 OEKO-TEX", который устанавливает чрезвычайно строгие ограничения на вещества, вредные для здоровья.

Игровая форма представлена в трёх комплектах – домашняя (желтая), гостевая (синяя) и резервная (черная). Дизайн  разработан совместно с крупной дизайнерской компанией Казахстана – Creeon в сотрудничестве со специалистами "Errea Sport". При разработке учтены мнения болельщиков, которые проголосовали за изображение национальной символики и идентичности казахского народа.

Первые матчи в новой футбольной экипировке сборная Казахстана проведет в июне 2023 года против Сан-Марино и Северной Ирландии.

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Сегодня, 20:51
129
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