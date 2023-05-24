Новую форму для сборных команд по футболу презентовали в Казахстане

В прошлом году КФФ и УЕФА заключили соглашение по созданию и обеспечению новой футбольной экипировкой сборных команд. Документ предусматривает возможность создания индивидуального дизайна формы, представляющего национальную идентичность.

Вся экипировка сертифицирована по стандарту "100 OEKO-TEX", который устанавливает чрезвычайно строгие ограничения на вещества, вредные для здоровья.

Игровая форма представлена в трёх комплектах – домашняя (желтая), гостевая (синяя) и резервная (черная). Дизайн разработан совместно с крупной дизайнерской компанией Казахстана – Creeon в сотрудничестве со специалистами "Errea Sport". При разработке учтены мнения болельщиков, которые проголосовали за изображение национальной символики и идентичности казахского народа.

Первые матчи в новой футбольной экипировке сборная Казахстана проведет в июне 2023 года против Сан-Марино и Северной Ирландии.