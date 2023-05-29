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Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане Сегодня, 15:10
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Сегодня, 15:10
279

Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане

Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой "Hit beat music" начали в департаменте АФМ по городу Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Предполагаемый организатор задержан в момент организации рекламных шоу-презентаций.

"Установлено, что "Hit Beat Music" (HBM Group) осуществляет свою незаконную деятельность, маскируясь под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций. Компания предлагала доверчивым гражданам вносить денежные средства в Канадские музыкальные инвестиционные проекты, гарантирующие получение стабильного вознаграждение. Вместе с тем, Hit Beat Music (HBM Group) не имеет регистрации на территории Казахстана в качестве юридического лица, представительства и филиала, также нет открытого банковского счета", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу. 

Взносы вкладчиков производились в наличной форме без оформления приходных кассовых ордеров. Общее количество зарегистрированных пользователей составляет более 2300 человек. Организатор "Hit beat music" арестован на два месяца.

"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью "Hit beat music", просим обратиться в call-центр АФМ. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отметили в АФМ.

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Сегодня, 15:10
279
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