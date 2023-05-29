Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане

Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой "Hit beat music" начали в департаменте АФМ по городу Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Предполагаемый организатор задержан в момент организации рекламных шоу-презентаций.

"Установлено, что "Hit Beat Music" (HBM Group) осуществляет свою незаконную деятельность, маскируясь под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций. Компания предлагала доверчивым гражданам вносить денежные средства в Канадские музыкальные инвестиционные проекты, гарантирующие получение стабильного вознаграждение. Вместе с тем, Hit Beat Music (HBM Group) не имеет регистрации на территории Казахстана в качестве юридического лица, представительства и филиала, также нет открытого банковского счета", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Взносы вкладчиков производились в наличной форме без оформления приходных кассовых ордеров. Общее количество зарегистрированных пользователей составляет более 2300 человек. Организатор "Hit beat music" арестован на два месяца.