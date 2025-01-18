Транспортное движение по новой дороге на озеро Балхаш через Лепсы в Жетысуской области запустят до начала туристического сезона. Об этом стало известно во время рабочей поездки министра транспорта Марата Карабаева в Жетысускую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министр ознакомился с итогами реконструкции автомобильной дороги "Лепсы – Балхаш", выполняемой в рамках поручения Главы государства по развитию туристического потенциала и улучшения дорожной инфраструктуры региона.

"Этот участок ведёт к юго-восточному берегу уникального озера Балхаш и играет ключевую роль в улучшении транспортной доступности новых туристических объектов и отдаленных населенных пунктов области. Протяжённость обновленного участка от села Лепсы до Балхаша составила 27 км. В ходе реконструкции ширина дороги была увеличена с 6 до 7 метров, а категория переведена с V на III. Все работы были завершены, и объект принят в эксплуатацию в октябре прошлого года. Дорожный объект реализован за счет средств местного исполнительного органа", — говорится в сообщении.

Кроме того, Марат Карабаев ознакомился с ходом реконструкции автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск – Лепсы – Актогай", в рамках которой реконструируется 110 км данного участка. Так по итогам прошлого дорожно-строительного сезона завершено 87% работ: на 55 км дороги уложен нижний слой асфальтобетона, а на 20 км выполнено обустройство нижнего слоя покрытия.

Завершение всех работ местным акиматом запланировано на конец третьего квартала 2025 года.

В 2024 году была завершена реконструкция автомобильной дороги "Караганды – Алматы", значительный участок которой, протяженностью порядка 300 км проходит вдоль западного берега озера Балхаш. Реализация данного проекта не только значительно укрепила транспортную связь между северными и южными регионами страны, но и обеспечила удобный доступ к уникальному озеру Балхаш с западной стороны.

В министерстве также отметили, что в прошлом году, в Жетысуской области реализован крупный инфраструктурный проект в рамках поручения Главы государства. Завершена реконструкция автомобильной дороги "Талдыкорган – Усть-Каменогорск".

Этот стратегически важный маршрут не только улучшает транспортное сообщение между регионами, но и открывает новые перспективы для развития внутреннего туризма. Дорога также служит важным связующим звеном, ведущим к популярному туристическому объекту – озеру Алаколь.

Кроме того, министр транспорта посетил железнодорожную станцию Лепсы, которая будет также модернизирована в рамках развития железнодорожной сети.