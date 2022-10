Новую часть эпопеи "Планета обезьян" начнут снимать в октябре

Фото: кадр из фильма

Съёмки фильма KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES/"Планета обезьян: Королевство" студии 20th Century Studios начнутся в октябре под руководством Уэса Болла, известного по трилогии "Бегущий в лабиринте", BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании "Меломан".

Главные роли исполнят Оуэн Тиг, известный по фильму "Оно", Фрейя Аллан, снимавшаяся в "Ведьмаке" и Питер Мэйкон ("Орвилл").

Картина открывает совершенно новую главу в саге "Планета Обезьян", события в ней развернутся спустя много лет после завершения картины "Планета обезьян: Война" 2017 года. Авторами сценария выступают Джош Фридман, известный по "Войне миров", Рик Джаффа и Аманда Сильвер ("Восстание планеты обезьян") и Патрик Эйсон ("Добыча").

Продюсерами фильма стали Джо Хартвик-младший (трилогия "Бегущий в лабиринте"), Рик Джаффа, Аманда Сильвер и Джейсон Рид ("Мулан"). Питер Чернин и Дженно Топпинг — исполнительные продюсеры.

"Планета обезьян — одна из самых знаковых и легендарных научно-фантастических франшиз в истории кино, а также неотъемлемая часть наследия нашей студии. С картиной "Планета обезьян: Королевство" нам выпала честь продолжить традицию творческого, заставляющего задуматься кинематографа, и нам не терпится поделиться с аудиторией экстраординарным видением Уэса этой новой главы, которая увидит свет в 2024 году", — сказал Стив Асбелл, президент 20th Century Studios.

"Планета обезьян" — одна из самых популярных и долговечных франшиз студии 20th Century Studios, собравшая более 1,7 миллиарда долларов по всему миру. Основанный на романе Пьера Буля, первый фильм серии был выпущен компанией 20th Century Fox в 1968 году и впоследствии стал одним из самых громких хитов года, получив Почётную премию Американской академии киноискусства за грим и еще две статуэтки "Оскар" в номинациях "за лучшие костюмы" и "за лучшую музыку".

За ним последовало продолжение из четырёх кинокартин и двух телесериалов.

Ремейк "Планета обезьян" режиссёра Тима Бертона был выпущен в 2001 году, а за ним стартовала перезагрузка: "Восстание планеты обезьян" в 2011 году, "Планета обезьян: Революция" в 2014-м и "Планета обезьян: Война" — в 2017-м.