Новшества в Damubala возмутили родителей: под угрозой безопасность личных данных детей

Программа подушевого финансирования детских спортивных секций и творческих кружков Damubala (ранее – Artsport) вновь оказалась в центре внимания казахстанцев. На этот раз не громкими разоблачениями фактов нецелевого использования бюджетных средств, а предлагаемыми нововведениями. Корреспондент BaigeNews.kz выяснял, чем новшества не нравятся родителям детей, и получится ли найти компромисс.

Казахстанские дети в возрасте от 4 до 17 лет уже несколько лет подряд имет возможность посещать кружки и секции бесплатно, либо с существенной для их родителей скидкой. Однако благая идея обернулась трудностями в ходе реализации. За прошлые годы были выявлены миллиардные хищения со стороны должностных лиц. Кроме того, желающих заниматься бесплатно оказалось больше, чем было предусмотрено мест. Тем не менее, к 2024 году работа программы Damubala вроде как стабилизировалась. Но спокойствие, как оказалось, длилось недолго.

Алматинка Софья Казакова рассказала нам, что её ребёнок занимается творчеством с 2020 года в одном из филиалов художественной школы имени Кастеева.

"Первый год мы учились платно. С 2021 года появилась система государственного творческого и спортивного заказа и мы получили ваучеры на два предмета. В результате я плачу за эти кружки не полную стоимость, так как часть покрывается государством. Каждый месяц я подписываю табель, в котором отмечено, сколько занятий ребенок посетил, что пропустил по болезни, прилагаю справки от врача, которые требуют достаточно строго. В конце сентября в чат с родителями детей, посещающих кружки, скинули объявление о том, что нужно подписать обновлённое пользовательское соглашение на сайте Damubala, которое предусматривает моё согласие как родителя на использование изображения лица моего ребенка для системы Face ID", – рассказала Софья Казакова.

Родителям сказали, что в скором времени контроль посещения занятий будет осуществляться с помощью Face ID. Принцип простой: ребёнок подходит к камере, система его идентифицирует и ставит галочку о том, что он действительно был на занятии.

На первый взгляд, всё выглядит достаточно просто, но когда родители прочитали пользовательское соглашение, выяснилось, что компания, которая ведёт разработку и обеспечивает функционирование этой системы, ни за что не отвечает.

"То есть в случае, если личные данные мои или ребёнка вдруг будут украдены, скопированы или утеряны из этой системы, я не буду иметь претензий к разработчику, согласно новому пользовательскому соглашению. Родители заметили это и возмутились: почему никто не берёт на себя ответственность за сохранность данных", – рассказала Казакова.

Она и другие родители понимают, что внедрение Face ID – задумка хорошая для того, чтобы следить за посещаемостью и отсеивать так называемые "мёртвые души", из-за которых реальные дети не получили ваучеры. Но родителей не устраивает, что никто не может гарантировать им сохранность данных, даже ради благой цели – предотвратить незаконное расхищение государственных денег.

"Мы начали писать обращения через еОtinish в акимат, прокуратуру и профильные министерства, просили проверить законность принуждения к Face ID. Нам приходят ответы, что в правилах реализации государственного творческого и спортивного заказа обязательного требования о Face ID нет", – пояснила Казакова.

Сначала родителям говорили, что требование введут с 1 октября, но пока нововведение отложили на середину октября.

"Нам сообщили, что если мы не подпишем согласие на Face ID, то нас могут лишить ваучеров. А в ваучере сказано, что он действует до 17 лет включительно, и требования, которые имелись на момент его получения, выполняются: ребёнок приходит, занимается исправно, деньги не воруем. Преподаватели из школы говорят, что требование о Face ID пришло ко всем операторам, которые участвуют в Damubala, и всех обязывают это сделать. Вопрос – насколько это законно, и почему никто ни за что не отвечает", – задаётся вопросом родительница.

Опасения родителей о сохранности данных связано с тем, что в случае утечки данных с фотографиями лиц детей мошенники могут с помощью искусственного интеллекта применить их в своих преступных целях, разработать новые мошеннические схемы в интернете.

Чиновники местных и центральных органов власти по-разному видят решение проблемы.

Аппарат акима Наурызбайского района Алматы в ответе на запрос BaigeNews.kz отметил, что причина такого нововведения в том, что в результате мониторинга посещаемости спортивных секций и творческих кружков установлено, что некоторые дети не значатся ни в одной организации образования по месту проживания, законные представители детей проживают в других городах и регионах.

"В этой связи возникает потребность в усилении системы контроля фактического посещения детей в секции и кружках", – отметили в акимате.

Районные власти заверили, что 6 сентября провели круглый стол с участием депутатов, членов общественных объединений, представителей получателей и поставщиков услуг,

"Все участники поддержали внедрение идентификации", – сказали в акимате Наурызбайского района Алматы.

А вот министерство туризма и спорта в своём ответе на запрос BaigeNews.kz заявило, что в соответствии с Правилами подушевого нормативного финансирования спортивных секций для детей и юношества электронный табель посещений на каждого ребёнка подтверждается его законным представителем электронной цифровой подписью или через личный кабинет, или посредством одноразового пароля на абонентский номер в виде короткого текстового сообщения.

"Вопрос внедрения системы биометрической идентификации (Face ID), а также при внесении любых соответствующих поправок в НПА и изменений необходимо согласовать с заинтересованными государственными органами", – сообщили в министерстве туризма и спорта.

Как мы видим, на одной чаше весов – усиление контроля, на другой – риск утечки данных, и даже у государственных органов есть разное видение относительно внедрения Face ID в Damubala в его нынешнем варианте. Родители детей продолжают писать обращения в различные инстанции, чтобы ответственные органы приняли безопасное для граждан решение в рамках законодательства.