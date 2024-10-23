Агрегаторы такси не смогут работать в Казахстане вне саморегулируемых организаций
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Требования по обязательному участию в саморегулируемых организациях (СРО) будут распространяться на услуги информационно-диспетчерских служб такси, мобильных приложений заказа такси, автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.
Для контроля за перевозками такси законопроект, который депутаты мажилиса одобрили в первом чтении, обязует таких Интернет-агрегаторов, как "Яндекс.Go", InDrive, "Апару", "Везёт" и других, вступить в СРО. В ином случае их деятельность признаётся незаконной и подлежит ограничению на территории Казахстана.
Поправками предлагается передать саморегулируемым организациям только функции транспортного контроля. Остальные виды контроля (за ПДД, санитарный, пограничный, таможенный, налоговый и другие) будут проводиться соответствующими контролирующими органами в установленном порядке.
Разработчиками предлагается механизм осуществления контроля для СРО. Следить за соблюдением установленных требований на автобусных сообщениях они смогут путём внедрения автоматизированной диспетчерской системы и при помощи GPS-трекеров. Кроме того, в базу данных контролирующих органов будут переданы госномера автобусов членов СРО, чтобы проверять только тот транспорт, который в базе отсутствует.
Изменения и дополнения вносятся в законы "О транспорте в РК", "Об автомобильном транспорте", "О статусе столицы РК", "О разрешениях и уведомлениях", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения".
Обсуждение будет продолжено на заседаниях рабочих групп при подготовке законопроекта ко второму чтению.
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