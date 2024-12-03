Новой услугой в приложении eGov Mobile могут воспользоваться казахстанцы
Она, к примеру, упрощает процесс получения дубликатов утраченных документов.
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В Казахстане теперь в мобильном приложении eGov Mobile стала доступной услуга по признанию документов об образовании. Сообщается, что это позволит гражданам легко подтвердить подлинность документов о среднем и послесреднем образовании. Ранее такая услуга была доступна на портале eGov.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АО "НИТ".
В компании также отметили, что данная услуга упрощает процесс получения дубликатов утраченных документов и подтверждения факта получения образования за рубежом.
"Благодаря этому пользователи могут быстро и удобно оформить удостоверение о признании подлинности ранее полученного образования, восстановить утраченный документ, подтверждающий факт его получения или подтвердить зарубежное образование", - говорится в сообщении.
Чтобы получить услугу, необходимо:
- авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" — "Образование";
- выбрать нужную услугу "Признание документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании";
- заполнить необходимые поля, прикрепить документы и дать согласие на использование персональных данных;
- подписать заявку с помощью Face ID/Touch ID.
"Отслеживать результаты и статус заявки пользователь может в Личном кабинете приложения", - добавили в АО "НИТ".
Ранее для водителей в Казахстане запустили новую услугу в приложении eGov Mobile.
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