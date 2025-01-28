Новой точкой экономического роста должен стать туризм - глава государства
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Выступая с заключительным словом на расширенном заседании правительства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что республика отстает в развитии туризма. В связи с этим именно туризм должен стать новой точкой экономического роста, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Эта задача, как утверждает Токаев, требует безотлагательного решения.
"Привлекательные туристические места есть в каждом регионе страны. Иностранные и отечественные туристы хотят посетить уникальные заповедники, поэтому следует в срочном порядке заняться строительством необходимой инфраструктуры, в том числе с привлечением частных инвесторов", - сказал президент.
При этом он поручил не идти на поводу у людей, которые в штыки встречают любые меры по усилению инвестиционного потенциала туристической сферы, как это произошло со знаменитым урочищем Бозжыра в Мангистауской области.
По мнению Главы государства, правительство и региональные власти должны принимать более решительные меры по улучшению делового климата.
"Проблема привлечения инвестиций в экономику поставлена мной на первое место неслучайно. Это вопрос стратегической важности, его решение во многом предопределит будущее нашей экономики и место Казахстана на карте мира", - сказал Токаев.
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