Выступая с заключительным словом на расширенном заседании правительства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что республика отстает в развитии туризма. В связи с этим именно туризм должен стать новой точкой экономического роста, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Эта задача, как утверждает Токаев, требует безотлагательного решения.

"Привлекательные туристические места есть в каждом регионе страны. Иностранные и отечественные туристы хотят посетить уникальные заповедники, поэтому следует в срочном порядке заняться строительством необходимой инфраструктуры, в том числе с привлечением частных инвесторов", - сказал президент.

При этом он поручил не идти на поводу у людей, которые в штыки встречают любые меры по усилению инвестиционного потенциала туристической сферы, как это произошло со знаменитым урочищем Бозжыра в Мангистауской области.

По мнению Главы государства, правительство и региональные власти должны принимать более решительные меры по улучшению делового климата.