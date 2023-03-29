Новостройки Алматы: где акимат не рекомендует покупать квартиры

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Специалисты управления градостроительного контроля Алматы выявили новые объявления о продаже квартир, построенных без разрешительных документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Застройщик Demeu Development рекламирует продажу квартир в ЖК Demeu Residence, не имея при этом разрешительных документов на его строительство. Согласно объявлению, жилой комплекс планируется сдать в IV квартале этого года. Участок 192, где должен находиться ЖК, расположен в Горном Гиганте, он предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Строительство жилого комплекса там не ведётся", - сообщили в управлении.

Алматинцев призывают быть бдительными и перед покупкой квартир проверять строящиеся ЖК на наличие документов по номеру горячей линии управления: +7 (727) 229-81-36.