Новость о смерти звезды российских сериалов оказалось "шуткой" от мошенников

2 сентября российские СМИ написали о смерти 40-летнего актёра Алексея Янина, известного публике по сериалам "Студенты", "Дочки-матери" и другим. Однако сегодня эту новость опровергла супруга артиста, сообщив, что её ввели в заблуждение мошенники: на самом деле Алексей жив, хотя по-прежнему находится в реанимации, передаёт BaigeNews.kz.

"Друзья, это просто крик души. Сегодня в нащей семье произошла чудовищная жестокая ситуация. Новость, которую мы получили от представителей НИИ им. Н.В. Склифософского, оказалась ошибкой. Лёша действительно находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации в коме, но он жив", — цитирует супругу актёра Дарью Янину Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что жену актëра Алексея Янина обманули мошенники, которые представились сотрудниками медучреждения. Она уже заявила на обманщиков в полицию.

"По нашей информации, звонок Дарье Яниной поступил примерно в 7:30. Звонившая девушка представилась старшей медсестрой НИИ и сообщила, что Алексей скончался. После этого Дарья передала эту ужасную новость родственникам и в театр, где служил актëр, там выпустили пресс-релиз. Свëкр связался со службой ритуальных услуг для организации похорон, однако тело долго не привозили. Уже после обеда Дарья позвонила в больницу, где ей смерть мужа опровергли. После этого она сразу поехала в НИИ Склифосовского, по дороге ей ещё раз позвонили и подтвердили, что муж жив. В больнице Дарья удостоверилась в этом", — сообщает SHOT.

После этого жена Янина уже выложила опровержение в Сеть. Сейчас Дарья пребывает в шоке от случившегося. Она написала заявление в полицию и надеется, что жестоких мошенников накажут.

Напомним, в РАМТе Янин играл Карраско в "Дон Кихоте", принца в "Золушке", Петра в "Бесах" и других. Помимо карьеры в театре Алексей успел сняться и в более чем 20 фильмах и сериалах. Среди них - "Студенты", "Трое сверху", "Дочки-матери", "Фурцева. Легенда о Екатерине" и других.

В мае 2015 года Алексей Янин перенес обширный инсульт и оказался прикован к кровати. За ним ухаживали мать Ольга и отчим Николай.