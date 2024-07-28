Новость о победе Сметова на Олимпиаде-2024 транслируют на трассах Казахстана
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Новость о победе казахстанского дзюдоиста Елдоса Сметова на Олимпиаде-2024 транслируется на экранах, установленных на всех автодорогах республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".
Таким образом, о том, что Елдос Сметов завоевал для Казахстана первую золотую медаль на Олимпийсих Играх в Париже, смогли узнать водители автотранспорта и их пассажиры, которые находятся в пути.
"Отныне мы будем ежедневно делиться на этих экранах достижениями наших спортсменов. Мы с вами! Вперёд к новым победам!" – отметили в АО "КазАвтоЖол".
Лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов, победив в финале бронзового призёра Токио-2020 француза Лука Мхеидзе.
Нужно отметить, что Елдос в третий раз в карьере стал обладателем олимпийской награды. В Рио в 2016 году он был вторым, а в Токио в 2020 году — третьим.
На Олимпийских играх в Париже в активе Казахстана теперь две медали. Ранее "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.