Новость о победе Сметова на Олимпиаде-2024 транслируют на трассах Казахстана

Новость о победе казахстанского дзюдоиста Елдоса Сметова на Олимпиаде-2024 транслируется на экранах, установленных на всех автодорогах республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".

Таким образом, о том, что Елдос Сметов завоевал для Казахстана первую золотую медаль на Олимпийсих Играх в Париже, смогли узнать водители автотранспорта и их пассажиры, которые находятся в пути.

"Отныне мы будем ежедневно делиться на этих экранах достижениями наших спортсменов. Мы с вами! Вперёд к новым победам!" – отметили в АО "КазАвтоЖол".

Лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов, победив в финале бронзового призёра Токио-2020 француза Лука Мхеидзе.

Нужно отметить, что Елдос в третий раз в карьере стал обладателем олимпийской награды. В Рио в 2016 году он был вторым, а в Токио в 2020 году — третьим.

На Олимпийских играх в Париже в активе Казахстана теперь две медали. Ранее "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.