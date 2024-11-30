Новосибирск — Риддер: железнодорожное сообщение возобновляется

Железнодорожные компании Казахстана и России по многочисленным просьбам жителей ВКО пришли к решению возобновить движение поезда по маршруту Новосибирск – Риддер, передает корреспондент Вaigenews.kz.

Уже с 18 декабря 2024 года жители двух стран вновь смогут воспользоваться этим удобным видом транспорта для поездок между регионами. Новость об этом подтвердили в Министерстве транспорта РК.

Международный поезд № 407/408 "Новосибирск — Риддер", обслуживаемый ОАО "РЖД", будет курсировать с периодичностью один раз в четыре дня. Он состоит из шести вагонов: трёх купейных и трёх плацкартных. Вместимость состава составляет 250 пассажиров. Особое внимание уделено уровню комфорта: вагоны оснащены системами кондиционирования, видеонаблюдения, современными биотуалетами, розетками и USB-портами для подзарядки гаджетов, а также индивидуальным освещением возле каждого пассажирского места.

Возобновление этого маршрута — важный шаг не только для улучшения транспортной доступности, но и для укрепления культурных, экономических и социальных связей между Казахстаном и Россией. Риддер, расположенный в Восточно-Казахстанской области, теперь снова становится доступным для путешественников из России, что открывает перспективы для развития туризма и экономических обменов.

Железнодорожный маршрут позволит упростить поездки для жителей приграничных регионов, сделав их удобными и безопасными. Учитывая оснащение состава, пассажиры смогут наслаждаться комфортом даже при длительных путешествиях.

Для Риддера — небольшого, но значимого города на востоке Казахстана — возвращение железнодорожного сообщения открывает дополнительные возможности для развития туризма, торговли и укрепления культурных связей. Жители городка не скрывают своей радости.

"Мы очень рады, что наконец-то наша просьба была услышана на уровне министерства и в скором времени возобновится маршрут поезда Новосибирск — Риддер. Это огромный плюс для всех. Мы с супругом давно хотели поехать в гости в Новосибирск, но никак не могли решиться, поскольку на своём транспорте это очень проблематично – дороги не лучшего качества, да и времени уйдёт много. А теперь это очень удобно на поезде, — говорит жительница города Риддер Татьяна Гречушникова.

У семьи Синельниковых есть своя история, связанная с поездом до Новосибирска. У Галины и Виктора там учится сын Егор.

"Я даже не знаю, сколько лет не было этого маршрута, потому что сами столкнулись с проблемой недавно – полтора года назад сын поступил в вуз в Новосибирске. Представляете, как мы переживаем за Егорку, когда ему надо было ехать или домой на каникулы, или возвращаться на учебу. Еще в прошлом году он добирался на каких-то перекладных: то такси, то попутка, то автобус… Сейчас, как только узнали, что будет поезд, сразу ему позвонили и сказали брать билет. Теперь ждем на каникулы домой, но прям от сердца отлегло — просто сядет на поезд и уже выйдет дом, в Риддере", — говорит Галина Синельникова.

А у Натальи Горбачёвой из Новосибирская другая история. Шесть лет назад она с мужем и дочерью переехала жить в Россию — как раз в Новосибирск. Здесь, в Риддере, осталась мама. Наталья при первой возможности старается навещать пенсионерку — приезжает на праздники, в отпуск и даже выходные.

"Мама никак не может собраться переехать к нам, мы стараемся чаще ее навещать. Зачастую на такси возвращаемся домой в ночь на понедельник, а утром на работу, после 9-10 часов в дороге в сидячем положении тяжело с дороги выходить. А теперь даже выспаться можно будет. Я вообще поезда люблю – самый надёжный и безопасный транспорт. И здорово, что маршрут открыли как раз накануне зимы, в снег метель или гололёд на машине опасно ехать", — рассказывает Наталья.

Однозначно, для жителей Новосибирска и других регионов России это не только хорошая возможность навестить своих близких, но и познакомиться с природными богатствами и культурными традициями Казахстана.

Расписание и стоимость билетов будут объявлены в ближайшее время. Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее, так как ожидается высокий спрос, особенно в предновогодний период. Кстати, по данным железнодорожной станции в Риддере, билеты до середины декабря уже раскуплены.