В Туркестанской области медики перинатального центра №1 спасли младенца с экстремально низкой массой тела – 785 граммов, передаёт BaigeNews.kz.

Малышка родилась 30 августа 2024 года. Роды были экстренными, на 26-й неделе беременности. Рост ребёнка составлял всего 32 сантиметра. Состояние новорождённой было крайне тяжёлым.

Сразу после рождения малышку забрали в реанимацию.

"Ребёнок был на аппарате СРАР. Лечение проводилось в соответствии с протоколами Министерства здравоохранения РК. Через месяц вес ребёнка достиг 1100 граммов, и его перевели в отделение для новорождённых с повышенной зависимостью. Через два месяца малышка начала самостоятельно дышать. Полный уход продолжался до момента, пока через 4 месяца и 23 дня она не была выписан из роддома с весом 4500 граммов", – рассказал врач областного перинатального центра №1 Анель Тасполаткызы.

На данный момент жизни матери и ребёнка ничего не угрожает. Малышка дышит самостоятельно и чувствует себя хорошо.

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