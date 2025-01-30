В Алматы в подъезде двухэтажного дома обнаружили младенца. Шокированные жильцы вызвали полицию и скорую помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Инцидент произошёл днём. Неизвестные оставили младенца на втором этаже у дверей одной из квартир.

Ребёнка госпитализировали. Он в тяжёлом состоянии. Девочка находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Полиция завела уголовное дело. Личность матери пока не установлена, её ищут.