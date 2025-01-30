Новорождённую нашли в подъезде в Алматы
Ребёнок в тяжёлом состоянии.
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В Алматы в подъезде двухэтажного дома обнаружили младенца. Шокированные жильцы вызвали полицию и скорую помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Инцидент произошёл днём. Неизвестные оставили младенца на втором этаже у дверей одной из квартир.
Ребёнка госпитализировали. Он в тяжёлом состоянии. Девочка находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.
Полиция завела уголовное дело. Личность матери пока не установлена, её ищут.
"Как сообщили в центре оперативного управления, новорождённую нашли в одном из домов по улице Чернышевского. Управлением полиции Турксибского района по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативных мероприятий", - заявила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
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