Новорождённого весом 850 граммов выходили врачи в Алматинской области

Фото: фото из архива больницы

В перинатальном отделении Алматинской многопрофильной клинической выходили младенца, вес которого при рождении не достигал и килограмма, передаёт BaigeNews.kz.

Женщина родила ребёнка раньше срока. В 27 недель беременности у неё отошли воды и начались преждевременные схватки.

Поскольку ребёнок родился с экстремально низкой массой тела - 850 граммов, состояние у него было тяжёлым. В первые несколько дней малыш был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, было проведено соответствующее лечение, оказана качественная высокотехнологичная медицинская помощь.

"Благодаря опытным врачам отделения реанимации новорождённых за два месяца вес малыша достиг 1600 граммов. На данный момент ребёнок и мама благополучно переведены в Алматинскую региональную детскую клиническую больницу", - рассказала завотделением Салтанат Альмухамбетова.

Согласовано мировой статистике, недоношенными рождаются около 15 миллионов детей, то есть каждый 10-й новорождённый.