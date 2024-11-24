Новорождённого весом 700 граммов спасли и выходили врачи ВКО

В ВКО медики неонатальной службы спасли младенца с экстремально низкой массой тела – 700 граммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk-news.kz.

Малыш родился в семье работников ВК ГОК (промышленная площадка "Казцинка" в Риддере) Владимира и Анастасии Богдаевых. Для пары это третий ребенок. Роды были экстренными – маленький Саша появился на свет раньше срока на 25-й неделе. Он весил всего 740 граммов. Было принято решение отправить новорождённого в Усть-Каменогорск. С транспортировкой на вертолёте помог "Казцинк".

Первое время ребёнок находился в реанимации в Центре матери и ребёнка. Врачи боролись за его жизнь. Дышать помогал аппарат ИВЛ, а необходимые температуру и влажность обеспечивал специальный инкубатор. Когда малыш окреп, его перевели в палату к маме.

В больнице Анастасия с сыном пробыли больше трёх месяцев. В начале ноября они вернулись домой. Сейчас Саша весит 3,5 килограмма, его рост – 50 сантиметров. За здоровьем маленького пациента продолжают наблюдать специалисты.

В ВКО за девять месяцев этого года на свет появились 6285 малышей, 322 из них родились раньше срока. Около 30 новорождённых имели экстремально низкую массу тела – от 500 до 999 граммов.