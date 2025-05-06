Новорождённого нашли на улице в Мангистау
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 11:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:05Сегодня, 11:05
133Фото: pixabay.com
Утром 5 мая в селе Бесшокы Мунайлинского района Мангистауской области произошёл тревожный инцидент - у окна одного из жилых домов местный житель обнаружил новорождённого ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.
Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Младенца передали врачам - он был доставлен в родильное отделение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно- розыскные мероприятия по установлению матери ребенка", - сообщили в ДП Мангистау.
Самое читаемое
- Акулу заметили у побережья в Анталье
- Спикер Мажилиса: Великая Победа – это наша общая история
- Победителей скачек с призовым фондом 120 млн тенге наградили в Астане
- Казахстан реформирует банковскую сферу под нужды экономики и граждан
- Добровольно покинувшим США нелегалам будут доплачивать по тысяче долларов