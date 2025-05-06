Утром 5 мая в селе Бесшокы Мунайлинского района Мангистауской области произошёл тревожный инцидент - у окна одного из жилых домов местный житель обнаружил новорождённого ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Младенца передали врачам - он был доставлен в родильное отделение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.