LIVE LIVE
LIVE
  • 6 Мая, 12:36
  • BAIGENEWS

Новорождённого нашли на улице в Мангистау

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 11:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 11:05
Сегодня, 11:05
133
Фото: pixabay.com

Утром 5 мая в селе Бесшокы Мунайлинского района Мангистауской области произошёл тревожный инцидент - у окна одного из жилых домов местный житель обнаружил новорождённого ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Младенца передали врачам - он был доставлен в родильное отделение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно- розыскные мероприятия по установлению матери ребенка", - сообщили в ДП Мангистау.

Самое читаемое

Наверх