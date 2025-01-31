  • 31 Января, 11:23
  • BAIGENEWS

Новорожденную девочку нашли в подъезде Алматы

Возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 10:56
АВТОР
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novoetv.kz Сегодня, 10:56
Сегодня, 10:56
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Фото: novoetv.kz

30 января жители Алматы обнаружили новорожденную девочку у двери одной из квартир на втором этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Уточняется, что ребенок был госпитализирован.

"Управлением полиции Турксибского района по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности матери малыша и обстоятельств дела", - говорится в сообщении.

 

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