Новорожденную девочку нашли в подъезде Алматы
Возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 10:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:56Сегодня, 10:56
108Фото: novoetv.kz
30 января жители Алматы обнаружили новорожденную девочку у двери одной из квартир на втором этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.
Уточняется, что ребенок был госпитализирован.
"Управлением полиции Турксибского района по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности матери малыша и обстоятельств дела", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Авиакатастрофа в США: известные российские фигуристы находились на борту самолета
- Сельский школьник из Актобе создал уменьшенную модель АЭС
- Сжигателя Корана застрелили во время прямой трансляции в ТикТок
- Драка между прокурорами и налоговиками в Атырау: Один из участников в коме
- Безжалостный расстрел в Афганистане: погибли 10 человек, в том числе дети