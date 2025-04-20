  • 20 Апреля, 15:58
  • BAIGENEWS

Новорожденного экстренно транспортировали в Усть-Каменогорск на вертолёте

На борту малыша сопровождала бригада санавиации.

Сегодня, 14:58
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 14:58
Сегодня, 14:58
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Фото: скриншот с видео

Новорождённому из Риддера срочно понадобилась медицинская помощь, и время шло на минуты. Чтобы спасти малыша, в небо поднялся вертолёт "Ми-8", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На помощь пришли пилоты АО "Казавиаспас" МЧС РК Руслан Агламбеков и Олег Алфеев. На борту малыша сопровождала бригада санавиации. Врачи следили за его состоянием в течение всего полёта.

"Благодаря слаженной работе пилотов и медиков, ребёнка благополучно доставили в больницу Усть-Каменогорска, где ему уже оказывают всю необходимую помощь",  — сообщили в ведомстве.

Видео: МЧС РК

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