Новорождённому из Риддера срочно понадобилась медицинская помощь, и время шло на минуты. Чтобы спасти малыша, в небо поднялся вертолёт "Ми-8", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На помощь пришли пилоты АО "Казавиаспас" МЧС РК Руслан Агламбеков и Олег Алфеев. На борту малыша сопровождала бригада санавиации. Врачи следили за его состоянием в течение всего полёта.