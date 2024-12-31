В период Нового года казахстанские поезда продолжают свою работу без сбоев. Порядка 60 тысяч пассажиров проведут новогоднюю ночь в пути на поездах Национального перевозчика. В этот день казахстанцы чаще всего поедут по маршрутам Астана–Алматы, Астана–Шымкент, Алматы–Шымкент, Астана–Семей и Алматы–Семей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

"Ежегодно сотрудники железной дороги работают круглосуточно, чтобы обеспечить пассажирам комфорт и безопасность в пути. В новогоднюю ночь на вокзалах Казахстана будут дежурить 47 кассиров. На поездах в эту ночь будут работать 73 начальника поездов и 1774 проводникапассажирских вагонов, в целом это 115 поездных бригад. Среди проводников есть те, кто ежегодно встречает Новый год в поезде. В полночь по традиции они звонят родным и близким, чтобы поздравить их, а затем с теплотой пересматривают семейные фотографии. Сотрудники железнодорожного транспорта прилагают все усилия, чтобы каждый пассажир благополучно, комфортно и безопасно добрался до своего пункта назначения и смог встретить праздник рядом со своей семьей", - сообщили в КТЖ.

Проводники, вышедшие на смену, будут находиться в пути в течение 15 дней.

Ранее стало известно, что дополнительные поезда запускают в Казахстане к Новому году и Дню Независимости.